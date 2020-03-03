В «ДНР» мужчина до смерти избил родственника сожительницы

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошло убийство. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что по подозрению в убийстве задержан 50-летний макеевчанин, который избил родственника своей сожительницы.

«У потерпевшего с сожителем племянницы неоднократно происходили словесные конфликты, однако до рукоприкладства дело не доходило. В ходе очередной перепалки подозреваемый нанес оппоненту множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. От полученных травм мужчина скончался», – говорится в сообщении.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – заявили в «полиции».