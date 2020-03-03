Не только проповедывал: Священник торговал боеприпасами из зоны ООС (Фото)

Настоятеля одного из храмов Ровенской области подозревают в торговле оружием и боеприпасами, незаконно вывезенными из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО / ООС с проповеднической миссией. С командировок сановник возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых. Чтобы избежать разоблачения, после получения оплаты злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно», – говорится в сообщении.

«Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 г тротила, за которые он хотел получить более 40 тыс. грн. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, настоятелю сообщено о подозрении», – проинформировали в СБУ.