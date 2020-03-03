72% украинцев проголосовали бы против продажи земли, – Центр Разумкова

Абсолютное большинство граждан Украины выступает за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения и вынесение этого вопроса на референдум. Такие выводы обнародовал Центр Разумкова по результатам проведенного исследования*.

Согласно данным социологов, 68,9% респондентов ответили, что вопрос введения рынка и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. 19,6% опрошенных считают, что этот вопрос не нуждается в обсуждении посредством референдума. Более 3/4 респондентов (76,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее к дате опроса воскресенье.

«Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовало бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения: 64,3% всех опрошенных или 72% тех, кто принял бы участие в референдуме», – говорится в отчете исследования.

21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% всех опрошенных) проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

«Поддержка гражданами продления моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения несколько возросла за последние 4 месяца: в октябре 2019 года за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме, а в ноябре 2019 года – 68,3% тех, кто собирался принять участие в референдуме», – отмечают социологи.

*Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.