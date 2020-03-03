В «ДНР»: В Макеевке мужчина убил тещу и расчленил ее тело (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) задержали мужчину, который убил свою тещу, а расчлененный труп спрятал в колодце. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР», обнародованном сегодня, 3 марта.

Отмечается, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Донецка. Части тела убитой женщины были обнаружены в колодце на территории садоводческого общества Макеевки. В «полиции» установили, что между тещей и зятем произошел конфликт на бытовой почве.

«Надоели ее издевательства над старшей дочкой. Всё надоело, достало. Не выдержал и убил. Обушком топора – по голове», – утверждает задержанный.

Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, он расчленил тело жертвы. «Так как не мог избавиться от тела целиком, отрезал ноги, отрезал руки, разделил туловище на две части. Упаковал в пакеты и вынес в колодец», – рассказал дончанин.

Чтобы скрыть следы преступления, он пытался создать видимость того, что женщина пропала без вести. Для достоверности мужчина сжег личные вещи потерпевшей – пальто, кофту, сапоги, брюки, паспорт и телефон. После убийства он пытался скрыться, а после задержания и признания в «полиции» сам факт убийства его не удручал. «Сожаление есть, но то, что сделано, уже не исправишь», – заявил задержанный.

Фото: скриншот видео YouTube

Рецидивисту грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube