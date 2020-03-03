MH17: На суд в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды

На суд в Нидерландах, который 9 марта начнет рассматривать дело о катастрофе MH17 над неподконтрольной украинской власти частью Донбасса летом 2014 года, не будут пускать людей с признаками простуды. Об этом сообщает Reuters, пишет « РБК – Украина ».

Сообщается, что нидерландские чиновники выпустили заявление, согласно которому люди с симптомами гриппа или коронавируса, которые недавно ездили в районы распространения болезни, не должны присутствовать на слушаниях.

«В связи со вспышкой COVID-19 (коронавирус) органы здравоохранения советуют людям, которые были в зонах риска и у которых наблюдаются симптомы гриппа или температура, оставаться дома», – говорится в заявлении.

Отметим, по состоянию на сегодня в Нидерландах подтвердили 18 случаев заражения коронавирусом.