Бывший член НВФ «Восток» сдался полицейским на Донетчине

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) бывших член незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток» сдался полицейским. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Почти полтора года житель Покровского района служил в НВФ «Восток». В начале 2016 года он оставил службу и только вчера, 2 марта, решил сообщить в полицию о своем прошлом. «Как рассказал бывший боевик сотрудникам Авдеевского отделения полиции, в августе 2014 года после телефонного разговора со своим товарищем, он решил присоединиться к бойцам НВФ, в котором тот служил и получал якобы неплохую зарплату. Прибыв в оккупированную Ясиноватую, житель Покровского района разыскал там отдел милиции, руководство которого и приняло его на службу в подразделение «Восток». Через несколько дней мужчину отвезли в Донецк, где выдали военную форму, жетон, удостоверение и оружие и назначили на должность стрелка. Но вместо своих обязанностей, новоиспеченный боевик был водителем – на грузовой машине развозил продукты питания и людей», – говорится в сообщении.

В январе 2016 года мужчина оставил свою службу и переехал в аннексированный Крым, а впоследствии – в Татарстан. В сентябре 2019 года мужчина вернулся в Украину к родителям. «Опасаясь ответственности за службу в рядах НВФ, бывший боевик вел скрытный образ жизни, однако вчера все же решился и пришел в полицию с повинной», – отмечается в сообщении.

В отношении мужчины правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

Полицейские напоминают, что, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и рассказало об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.