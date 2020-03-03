КПВВ «Станица Луганская»: Мужчина пытался пронести в «ЛНР» семена конопли (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) пограничники пресекли попытку перемещения конопли. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, гражданин Украины прибыл на КПВВ «Станица Луганская» для оформления на выход на временно неподконтрольную правительству территорию. «Во время прохождения им контроля сработала служебная собака, специально обученная на поиск наркотических веществ. Как результат, общая обзорная группа, в которую входили пограничники и представители ГФС, обнаружила в клади мужчины семена конопли. Семена находились в 9 пачках и 3 ампулах», – говорится в сообщении.

Правонарушитель и обнаруженный каннабис переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий. Предварительно действия гражданина квалифицированы по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».