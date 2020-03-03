Некоторые отказались от жилья: В Славянске показали, какие квартиры бесплатно выдали переселенцам (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 3 марта, на конкурсной основе распределили временное жилье для переселенцев – двухкомнатные квартиры, которые приобрел город. В них семьи смогут проживать в течение года, но с возможностью продления договора аренды. Три семьи из победивших в конкурсе, ознакомившись с квартирами, – от них отказались. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Из 10-ти квартир, которые для переселенцев закупил Славянский городской совет, 7 квартир сегодня распределили на заседании исполкома. «Три квартиры не удалось распределить. Больших споров и скандалов не возникало при распределении. Да, есть несколько моментов, когда человек согласился, а потом хочет чуть-чуть улучшить свое положение за счет наличия какого-то гаража либо еще дополнительно каких-то опций, что невозможно для городского совета. Но, в принципе хочу сказать, что все прошло прозрачно, спокойно, без каких-то там историй, связанных с тем, что не тому дали или дали не там, где хотел. Претензий не возникло», – рассказал Славянский городской голова Вадим Лях.

Он отметил, что в приобретенных квартирах проводится мелкий ремонт, закупаются недостающие товары первой необходимости. «Было дано поручение городскому управлению ЖКХ еще раз выехать на эти квартиры и, если есть там неудовлетворительное состояние санузла, двери или еще чего-то, провести определенные замены. Деньги у них на это есть. Например, по одной квартире принято решение закупить бойлер, по другой – поменять входную дверь. Это делается для того, чтобы квартиры по уровню были более-менее одинаковые и выглядели достойно», – сказал Лях.

Квартиры между переселенцами распределялись по бальной системе. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) подали заявки на получение жилья – это было 20 семей. 27 февраля на заседании жилищной комиссии данным семьям были присвоены балы в зависимости от возраста детей, наличия лиц с инвалидностью, уровня дохода и пр. В результате, из 20 семей выбрали 11, которые получили наивысшие балы. «Почему 11? Потому что две семьи – это одинокие мамы, воспитывающие в одной семье – дочь, а во второй – сына. То есть они имеют право претендовать только на одну комнату во временном жилье, а городской совет, согласно условий, приобрел 10 двухкомнатных», – пояснила начальник городского отдела учета и распределения жилой площади Анна Стешенко.

Вчера, 2 марта, состоялось еще одно заседание жилкома, на нем 11 семьям было предложено ознакомиться с условиями имеющихся 10 квартир. «Все семьи вчера ездили, смотрели все эти квартиры. Три семьи официально отказались. Они написали заявление на имя городского головы о том, что они отказываются от предложенных квартир. Но они остаются на учете как ВПЛ для получения временного жилья. Одна семья на комиссию не явилась, хотя была заблаговременно извещена о времени и месте проведения комиссии. Поэтому комиссия не смогла принять решение о предоставлении или отказе в получении этого жилья», – продолжила Стешенко.

Люди отказывались от предложенного жилья по разным причинам. «Кого-то не устраивало месторасположение. Две одинокие мамы, которые имели право на одну комнату, отказались жить с подселением. Они изначально согласились жить в одной квартире, но позже – отказались. Просто осознали сложности пребывания в одной квартире. Эти квартиры также будут распределены между семьями, которые набрали большинство баллов сразу автоматически. Сегодня мы уже объявили этим семьям о том, что в четверг проведем еще одну комиссию и предоставить это жилье им», – уточнила начальник горотдела учета и распределения жилья.

Среди получивших право на жилье есть и семья из Славянска, которые имеют статус ВПЛ. «Двухкомнатную квартиру получила семья, которая проживала по улице Нарвская и потеряла жилье в результате боевых действий. У них третья категория разрушений. В семье двое детей, глава семейства – участник боевых действий», – рассказала Анна Стешенко

«Мы всех местных жителей Славянска, имеющих статус ВПЛ, нацеливали участвовать в этом конкурсе. У них были хорошие балы. Но по всей видимости, они сегодня проживают в более комфортных условиях, поэтому не стали участвовать в распределении этого жилья, понимая, что оно временное», – добавил мэр Славянска.

Приобретенные квартиры находятся в разных районах города, как в центре, так и в отдаленных. При распределении жилья между претендентами учитывался ряд факторов. «Фактор первый – количество людей в семье и распределение детей по половому признаку. Второй – площадь квартиры и соотношение площади к количеству в семье. И фактор третий, тоже очень важный – наличие в семье детей с особенными потребностями и привязка этих детей к конкретному учебному заведению. Как вы понимаете, квартир не 100 штук, поэтому эту градацию составить было достаточно просто», – рассказал заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный.

С сегодняшнего дня, со дня принятия решения исполкомом, люди должны уже оплачивать коммунальные платежи. Все долги, если они и были по данным объектам, погашены городским советом. Те семьи, которые претендуют на субсидию, – могут ее оформить.

В связи с тем, что жилье – временное, в нем нельзя прописаться. «Эти квартиры предоставляются без регистрации. В эти квартиры семьи будут заселены по договорам аренды. Они предоставляются на один год и об этом все проинформированы. За месяц до окончания срока семьи будут предупреждены, и они должны будут подтвердить свое право на проживание в этом жилье на следующий год. Если у них никакие условия не изменились, они могут проживать столько, сколько им будет это необходимо. Кроме того, наша комиссия работает постоянно, и ВПЛ продолжают становится на учет для получения жилья», – пояснила начальник горотдела учета и распределения жилья.

Были продемонстрированы квартиры, которые сегодня получили семьи ВПЛ.

Данные квартиры приобретались по программе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) – «50 на 50», при которой 50% стоимости недвижимости оплатил госбюджет, а 50% – из бюджета Донецкой области. Сейчас эта программа МинВВОТ действует в пропорции «70 на 30»: 70% – госбюджет, 30% – местные бюджеты.

Славянский городской совет уже подал заявку на продолжение участия в программе «70 на 30». «Наши 30% планируем из городского бюджета плюс еще и область помогает (готова внести 10-20%). И хотим закупить такие же 10 квартир для ветеранов АТО», – поделился Вадим Лях.

Как сообщалось ранее, 10 квартир в Славянске были закуплены на вторичном рынке недвижимости суммарно за 3 млн грн.

При этом местные власти отмечали, что установленные МинВВОТ критерии для распределения жилья в рамках программы «70 на 30» квартиры достаточно жесткие. Именно поэтому из 11,5 тысяч переселенцев, фактически проживающих в Славянске, заявки могли подать только 20 семей.

Напомним, что в Славянске из 41 086 зарегистрированных переселенцев по факту проживают лишь 28% – 11,5 тыс. чел.