В Станице Луганской отменили все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

В Станично-Луганском районе (Луганская обл.) для предотвращения распространения на территории района острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

Уточняется, что запрет касается также проведения районного концерта к Международному Женскому Дню.

Напомним, что В Луганской области бригады экстренной медицинской помощи и специализированных инфекционных отделений получили комплекты защитных комбинезонов.