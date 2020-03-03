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В Станице Луганской отменили все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

03.03.20 16:59
/ Фото: radiosvoboda.org

В Станично-Луганском районе (Луганская обл.) для предотвращения распространения на территории района острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

Уточняется, что запрет касается также проведения районного концерта к Международному Женскому Дню.

Напомним, что В Луганской области бригады экстренной медицинской помощи и специализированных инфекционных отделений получили комплекты защитных комбинезонов.

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