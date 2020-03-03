Секретная миссия: Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе

Правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших после авиакатастрофы малайзийского рейса MH17. Об этом сообщил нидерландский портал Telegraaf, пишет « LB.ua ».

После катастрофы 17 июля 2014 года тысяча бойцов нидерландской армии были готовы к военной операции на территории неподконтрольного украинской власти Донбасса, но в самый последний момент операция была отменена.

Ресурс пишет, что катастрофа произошла в четверг, в ближайшие дни после нее премьер Марк Рютте выглядел бессильным, поскольку ситуация с репатриацией погибших так и не прояснялась. В это же время члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе собирали останки жертв и использовали их как инструмент для ведения переговоров с Украиной. Кроме того, на месте катастрофы они собирали ценные вещи и стирали важные следы для расследования причин трагедии.

В связи с этим, нидерландские власти тайно прорабатывали военное вмешательство на Донбасс, а с 20 июля в армейском штабе страны проходили встречи по планированию этой операции.

План состоял в том, чтобы тысяча военных 11-й аэромобильной бригады вошла в район катастрофы MH17 с легким вооружением.

Предполагалось, что военные самостоятельно смогли бы занять позиции и удерживать контроль на месте катастрофы, площадью 35 кв. км.

При этом нидерландские военные должны были обеспечить возможность работы следователей. Отмечается, что Австралия потеряла в этой катастрофе 27 своих граждан, и не исключено, что она также могла бы послать тысячу своих военных на Донбасс.

Подготовка к операции началась 20 июля, ожидалось, что отряд будет готов к отправке в Украину через 48 часов, окончательный приказ должны были объявить вечером 23 июля. Однако потом члены НВФ передали останки, и Нидерланды отменили операцию.

На нидерландскую военную миссию многих членов отряда переправили из миссий в других странах. В частности, часть подразделения находилась на учениях в Португалии. Ее отозвали для участия в военной операции в Украине, однако пока солдаты летели в Нидерланды, правительство решило отменить миссию.

В результате, 22 июля, поезд с останками жертв авиакатастрофы прибыл из Тореза (Чистяково, Донецкой обл.) в Харьков, а на следующий день самолет ВВС Нидерландов эвакуировал останки из Украины. На Донбассе осталась судебно-медицинская экспертиза, а Нидерланды направили туда сорок невооруженных полицейских.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.