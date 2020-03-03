Секретная миссия: Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе

Правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших после авиакатастрофы малайзийского рейса MH17. Об этом сообщил нидерландский портал Telegraaf, пишет «LB.ua».
После катастрофы 17 июля 2014 года тысяча бойцов нидерландской армии были готовы к военной операции на территории неподконтрольного украинской власти Донбасса, но в самый последний момент операция была отменена.
Ресурс пишет, что катастрофа произошла в четверг, в ближайшие дни после нее премьер Марк Рютте выглядел бессильным, поскольку ситуация с репатриацией погибших так и не прояснялась. В это же время члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе собирали останки жертв и использовали их как инструмент для ведения переговоров с Украиной. Кроме того, на месте катастрофы они собирали ценные вещи и стирали важные следы для расследования причин трагедии.
В связи с этим, нидерландские власти тайно прорабатывали военное вмешательство на Донбасс, а с 20 июля в армейском штабе страны проходили встречи по планированию этой операции.
План состоял в том, чтобы тысяча военных 11-й аэромобильной бригады вошла в район катастрофы MH17 с легким вооружением.
Предполагалось, что военные самостоятельно смогли бы занять позиции и удерживать контроль на месте катастрофы, площадью 35 кв. км.
При этом нидерландские военные должны были обеспечить возможность работы следователей. Отмечается, что Австралия потеряла в этой катастрофе 27 своих граждан, и не исключено, что она также могла бы послать тысячу своих военных на Донбасс.
Подготовка к операции началась 20 июля, ожидалось, что отряд будет готов к отправке в Украину через 48 часов, окончательный приказ должны были объявить вечером 23 июля. Однако потом члены НВФ передали останки, и Нидерланды отменили операцию.
На нидерландскую военную миссию многих членов отряда переправили из миссий в других странах. В частности, часть подразделения находилась на учениях в Португалии. Ее отозвали для участия в военной операции в Украине, однако пока солдаты летели в Нидерланды, правительство решило отменить миссию.
В результате, 22 июля, поезд с останками жертв авиакатастрофы прибыл из Тореза (Чистяково, Донецкой обл.) в Харьков, а на следующий день самолет ВВС Нидерландов эвакуировал останки из Украины. На Донбассе осталась судебно-медицинская экспертиза, а Нидерланды направили туда сорок невооруженных полицейских.
Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.
Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.
Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.
Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.