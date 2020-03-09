Крыша держалась на трех стенах: Как живут люди на линии огня на Луганщине

В прифронтовом пгг Врубовка (Луганская обл.) местная жительница 5 лет пыталась добиться помощи от государства, чтобы отремонтировать поврежденное обстрелом жилье, но безуспешно.

Спустя 5 лет после того, как в ее дом попал снаряд, жительница пгт Врубовка Людмила Николаевна уже улыбается, поскольку в ее жилье снова тепло и более-менее уютно: «Мой сосед говорит: У тебя два Дня рождения: один день – по паспорту; второй – когда ты выползла из-под руин дома».

Однако пожилая женщина не забыла, как в феврале 2015 года чуть не погибла в собственном доме во время обстрела. «Это было как раз в тот день, когда Краматорск бомбили. Стенка дома полностью рухнула. Сейчас даже остатки видные ее в полисаднике. У нас полетела тогда крыша, она держалась на трех стенах. Снаряд был в зале, а фундамент остался», – вспоминает пенсионерка.

На долгое время ее семья нашла приют у соседей, пока международные организации не помогли отстроить дом.

«Мы 5 лет обращались по инстанциям, везде. Государство нам сказало, что в государстве денег нет», – рассказала женщина.

В прекращение огня на Донбассе жительница прифронтовой Врубовки не очень верит, поскольку постоянно слышит звуки боевых действий на линии разграничения, а в ее дворе об идущей войне напоминают останки прилетевших снарядов: «Если правительство обратит на нас внимание, то что-то будет. А если нет – будем и дальше смотреть на красивый Киев, и прозябать, как и прозябали», – сетует Людмила.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш»