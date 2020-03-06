Выборов на неподконтрольном Донбассе в этом году не будет, – эксперт

Выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе в этом году не состоятся по ряду объективных причин. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

«Не будет выборов ни в октябре этого года, ни в следующем году. Это очевидная истина, которую даже не стоит доказывать», – сказал он.

По его словам, судя по публичным заявлениям украинских властей и президента Украины Владимира Зеленского, можно сделать вывод, что выборы в ОРДЛО* пройти пока не могут. «Тезис: "Мы проведем выборы в октябре", – должен означать, что Донбасс будет деоккупирован. А для того, чтобы был совместный контроль под эгидой ОБСЕ или ООН, нужно минимум года два подготовительной работы. Это из опыта многих миротворческих операций, которые были под эгидой этих структур. Это колоссальная бюрократия: это выписывание мандата, это согласование, пересогласование и так далее», – отметил Огрызко.

«Поскольку мы имеем дело с РФ, они захотят себе прописать то, что им нужно. Мы с этим снова не согласимся. Поверьте, если бы мы сегодня сказали: "Все, решение принято, будет миротворческая миссия ООН", – до того, как она зайдет на Донбасс, пройдет минимум два года, если все будет идти максимально прекрасно. Поэтому надежды на то, что выборы состоятся под эгидой любой международной структуры равняются нулю», – пояснил эксперт.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV