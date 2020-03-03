«Большая стройка»: Как на Луганщине ремонтируют трассу Чугуев – Меловое (Фото)

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик показал, как идет капитальный ремонт трассы Н-26 «Чугуев – Меловое» в Луганской области. Соответствующие фото он опубликовал сегодня, 3 марта, на своей странице в Facebook.
На фото показаны 148-
Этот проект реализуется в рамках программы «Большая стройка», которая стартовала с 1 марта.
Как сообщалось ранее, по словам главы Луганщины Сергея Гайдая, в ближайшее время в области будут реализованы новые инфраструктурные проекты по ремонту дорог и восстановлению водоснабжения в регионе.
Напомним, в Луганской области в 2020 году планируется восстановить