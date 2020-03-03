«Большая стройка»: Как на Луганщине ремонтируют трассу Чугуев – Меловое (Фото)

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик показал, как идет капитальный ремонт трассы Н-26 «Чугуев – Меловое» в Луганской области. Соответствующие фото он опубликовал сегодня, 3 марта, на своей странице в Facebook.

На фото показаны 148- 158 километры . «Один из участков в Луганской области. Капитальный ремонт. План на этот год – сделать эту трассу всю, и в Луганской, и в Харьковской областях», – написал Голик.

Фото: Facebook / Юрий Голик

Этот проект реализуется в рамках программы «Большая стройка», которая стартовала с 1 марта.

Как сообщалось ранее, по словам главы Луганщины Сергея Гайдая, в ближайшее время в области будут реализованы новые инфраструктурные проекты по ремонту дорог и восстановлению водоснабжения в регионе.