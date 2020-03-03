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«Большая стройка»: Как на Луганщине ремонтируют трассу Чугуев – Меловое (Фото)

03.03.20 19:59
Фото: Facebook / Юрий Голик
Фото: Facebook / Юрий Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик показал, как идет капитальный ремонт трассы Н-26 «Чугуев – Меловое» в Луганской области. Соответствующие фото он опубликовал сегодня, 3 марта, на своей странице в Facebook.

На фото показаны 148-158 километры. «Один из участков в Луганской области. Капитальный ремонт. План на этот год – сделать эту трассу всю, и в Луганской, и в Харьковской областях», – написал Голик.

Фото: Facebook / Юрий Голик

Этот проект реализуется в рамках программы «Большая стройка», которая стартовала с 1 марта.

Как сообщалось ранее, по словам главы Луганщины Сергея Гайдая, в ближайшее время в области будут реализованы новые инфраструктурные проекты по ремонту дорог и восстановлению водоснабжения в регионе.

Напомним, в Луганской области в 2020 году планируется восстановить135 км дорог. В соответствии с отдельным поручением президента Украины, четыре участка дороги Северодонецк – Станица Луганская являются первостепенной задачей, которую нужно выполнить в этом году.

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