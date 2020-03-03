Полицейский офицер громады: Как будет реализован проект на Луганщине

В Северодонецке (Луганская обл.) заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич презентовал проект «Полицейский офицер громады». Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Луганщина стала восьмым регионом, где внедряется проект. Теперь о безопасности и защите на территории области будут заботиться полицейские офицеры громады.

«Полицейский офицер громады – это новый эффективный подход к обеспечению правопорядка на территории отдельных районов. Полицейский громады будет жить и работать в ОТГ, заниматься исключительно этой громадой и отчитываться перед ней. Полицейский громады будет иметь постоянный контакт с жителями, обеспечивать порядок на своей территории и своевременно реагировать на все проблемы граждан. Опыт других областей подтверждает эффективность такого качественного сотрудничества полиции и населения», – отметил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время презентации проекта.

В рамках проекта головы двенадцати объединенных территориальных громад Луганщины подписали меморандум о сотрудничестве с полицией области.

С сегодняшнего дня, 3 марта 2020 года, стартует сбор анкет кандидатов на должности полицейских офицеров громад. Отбор будет осуществляться среди действующих полицейских.