Украинцы раскупили все медицинские маски: На Донетчине рассказали, какая есть альтернатива (Видео)

В Украине ажиотаж в аптеках – не хватает санитарных масок. Люди скупают последние повязки. Найти их становится все сложнее. Медики в Донецкой области рассказали, есть ли альтернатива таким средствам защиты и почему из-за дефицита масок не стоит паниковать.

Так, в одной из аптек Покровска, по словам провизора Веры, санитарных масок нет почти неделю. «Нет в поставках, соответственно нет и в аптеках», – сказала она.

Разобрали повязки и в другом заведении. «Масок в аптеках нет, масок нет и на оптовиках ни у кого», – говорит провизор.

Фармацевты отмечают, что спрос большой. Но поставку масок ожидают в скором времени. «Пока на закупках сказали, что нет, обещали, что будут. На той неделе еще были», – рассказала провизор.

Санитарные маски можно найти в интернете – объявлений много. Однако, как признаются продавцы, дешевые повязки уже разобрали. Распродают остатки. На одном из сайтов единица стоит аж 15 грн. «450 гривен за упаковку 30 штук. Дешевле нет. Обычные медицинские трехслойные маски», – пояснила продавец по телефону.

Аптечные маски очень удобные. Но, как уверяют медики, срок их использования составляет всего несколько часов.

Но, как рассказывает мастерица Виктория, повязку сделать можно и самому. «С бинта можно сделать штук 5 точно», – отмечает она.

Для этого мастерица предлагает взять вату, марлю или обычный бинт. Из них нужно намотать несколько слоев и подвернуть. После выкройки нужно сделать веревочки. «Можно им обработать края, оставив завязочки, либо можно пришить резинку», – добавляет Виктория.

Завязки нужно протянуть в нижней и верхней частях маски и сшить.

Специалисты уверены, что грипп и коронавирус из Китая заставили граждан Украины прятать лицо и опустошать полки аптек. «Вообще, я очень боюсь, что в Украину попадет этот злосчастный вирус», – поделился мужчина в маске.

Однако, вирусологи успокаивают, что причин для паники нет. «На улице маску не носят. Носят, где есть закрытое пространство, в транспорте. Сразу, если почувствовали, что маска влажная, то ее надо сменить», – пояснила вирусолог Алла Мироненко.

Однако, защититься от вирусов помогают также обычные правила гигиены – мытье рук и проветривание помещений.

Как сообщалось ранее, скупать маски не является правильным. Они должны быть дома, если у человека появятся симптомы. Тогда он сможет ее надеть и не распространять инфекцию. Однако маска не защитит от заражения.

Напомним, в Украине зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции.

Источник: ТК «Донбасс»