Насколько реальна сделка между Западом и Россией по Донбассу, – мнение

Опасность заключения сделки между Россией и Западом по Донбассу без учета украинских национальных интересов вполне реальна. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«В сделке будут принимать участие разные кластеры Запада. Есть коллективный Запад. Например, это "Большая семерка". Они могут собраться в рамках "семерки" и посмотреть – есть ли общая линия. Это такой себе "междусобойчик", в хорошем смысле, где США, Европа и Япония могут прийти к какой-то логике сделки с Россией, как минимум о базовых параметрах», – сказал он.

«Это не означает, что эти параметры будут одинаковыми для Европы и США, но мейнстрим этой сделки должен быть понятен для всех. Германия будет настаивать на своем, США – на своем, но для Запада маневр, как я считаю, в этом уменьшается. Проблема в том, что мир становится все более и более сложным. На Западе есть визионеры, которые понимают будущее. Визионеры – это классно, но нужна стратегия и нужна политическая воля», – продолжил Климкин.

По его мнению, Украина – страна, которая не является, и, скорее всего, в ближайшее время не будет двигателем изменений в политике Запада: «Так мы, украинцы, устроены: украинцы не доверяют государству, а государственная политика не является двигателем изменений. Общество – да, государство – нет, но в политической логике Запада без государства невозможно [двигаться к изменениям], там есть своя политическая модель. Должны быть политические лидеры, которые возьмут на себя то, что я называю политической волей, и пойдут против течения».

«Но Россия не стремится к "Ялте-2". Россия, скорей всего, хочет реинкарнации Венского конгресса, если вы помните, что происходило после Второй мировой войны – несколько сфер влияния. РФ понимает, что условно поделить на два [сферу влияния в мире] – она уже не такая, как во время Холодной войны, но определенная реинкарнация "Ялты" после аннексии Крыма, к сожалению, существует. С точки зрения возможности такой сделки, я считаю, что опасность этого реальна», – резюмировал украинский дипломат.

Экс-глава МИД Украины также убежден, что президент России Владимир Путин продолжит агрессивную политику в отношении Украины, если в этом году не договорится по вопросу Донбасса с Западом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV