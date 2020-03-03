Коронавирус в Украине: Будут ли вводить карантин

Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает «РБК – Украина».

По ее словам, в каждой области еще с конца января созданы свои противоэпидемические комиссии, которые мониторят заболеваемость населения.

«Для того чтобы принимать решение о закрытии школ и детсадов, об отмене концертов и публичных мероприятий … ситуация мониторится непосредственно в каждой области … На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны. Есть вероятность, нами (такие меры, – ред.) рассматриваются соразмерно с цифрами, которые будут у нас появляться на территории Украины по коронавирусу», – добавила Скалецкая.

При этом в школах Черновцов, где зафиксирован 1-й случай коронавирусной инфекции, усилили меры безопасности. Вместе с тем, на данный момент учебный процесс в школах продолжается. При этом, классных руководителей в школах обязали не допускать к занятиям детей, у которых есть температура и симптомы гриппа.

Напомним, что в Станично-Луганском районе (Луганская обл.) для предотвращения распространения на территории района острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.