Вдоль границы с Украиной Россия собрала группировку в 90 тысяч военных

Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск вблизи границы с Украиной. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью « Обозревателю ».

«На сегодня завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах (это 20-я армия, штаб в Воронеже, и восьмая армия, Новочеркасск), а также 22 армейского корпуса (Симферополь) на временно оккупированной Крымском полуострове. Уже практически сформированы основные боевые части и идет формирование подразделений обеспечения. Достижение оперативных возможностей армий ожидается до конца 2021 года», – сказал Скибицкий.

По его словам, соединения и части Южного и Западного военных округов РФ в приоритетном порядке получают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Особое внимание уделяется перевооружению авиационных частей ударными самолетами и вертолетами, а также поставке в войска нового ракетного вооружения наземного и морского базирования.

Скибицкий также назвал численность группировок. «Вообще численность группировки Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляет около 87-90 тысяч военнослужащих (в том числе 1 и 2 армейские корпуса – более 35 тыс. военнослужащих). Также это 1 100 танков, 2 500 боевых бронированных машин, 1 600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей / катеров и 6 подводных лодок.

Он отметил, что также указанные группировки могут быть усилены за счет трех центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦЗМР). которые могут мобилизовать около 40 тыс. человек. «В непосредственной близости от наших границ фактически завершено создание ЦЗМР в н. п. Богучар (Белгородская область), Каменск-Шахтинском (Ростовская область), а также на территории АР Крым (Новоозерное)», – добавил Скибицкий.

Представитель ГУР уточнил, что процесс наращивания военных группировок у границы со стороны России не новый. «Наращивание группировки войск РФ прежде всего в Западном и Южном военных округах началось сразу после начала агрессии против нашего государства. После того, как был захвачен Крым, после того, как им не удалось создать так называемую Новороссию, когда мы остановили российские оккупационные войска на той линии, которая сейчас является линией фронта. Именно в этот период, с осени 2014-го – по 2015-й год, начался процесс наращивания группировки российских войск. Как на территории Украины (а это создание 1-го и 2-го армейских корпусов, которые сейчас работают в единой системе группировки российских войск на нашем направлении), так и группировки, которые начали создаваться у нашей границы. Прежде всего, это 20 армия (Западный военный округ), новосозданная 8 армия (ПВО) и, соответственно, группировки войск на оккупированной территории Крыма», – отметил Вадим Скибицкий.