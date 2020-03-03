Тренируются и областные футболисты: В Славянске на 11 миллионов реконструировали стадион «Локомотив» (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) завершена реконструкция городского стадиона «Локомотив», стоимость работ – почти 11 млн грн. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

В Донецкой области Государственным фондом регионального развития совместно с областной и местными властями реализуется несколько проектов. «Один из объектов – футбольное поле "Локомотив в Славянске". Одновременно строятся футбольные поля в городах Селидово и Бахмут. Эти проекты примерно по сумме равнозначны, все зависит от основы, размера поля. Также начинается президентская программа "Большая стройка" на стадионах в Славянске (стадион им. Скиданова), Селидово, Волновахе, Краматорске», – рассказал заместитель начальника Управления физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Сергей Горбунов.

Сергей Горбунов

В рамках реконструкции полностью обновлена основа футбольного поля, размер которого составляет 110 на 70 м, сверху уложено 7 700 кв. м искусственного покрытия, заменены трибуны – 5 трибун по 50 посадочных мест.

Как отметил Славянский городской голова Вадим Лях, основные работы были завершены согласно плану – до 1 января 2020 года. «На искусственное покрытие поля было потрачено из Государственного фонда регионального развития 9,5 млн грн и 1 млн грн – софинансирование из местного бюджета. Все материалы для поля – импортные, дорогостоящие, которые привозились подрядчиком из заграницы. Также из местного бюджета было выделено 350 тыс. грн на закупку и обновление трибун. Фактически на сегодняшний день поле уже пригодно для занятий», – говорит мэр.

Вадим Лях

При этом еще много необходимо доработать. «Остались внутренние работы: например, нужно привести в соответствие раздевалки, чтобы спортсменам могли полноценно тренироваться», – уточнил Лях.

«Работы еще много впереди. На очереди капитальный ремонт админздания, которое сейчас представляет собой коробку, подсыпка дорог. Но первый шаг, который нужно сделать – это монтаж освещения. Мы сейчас занимаемся увеличением мощности киловатт. Опоры есть, на них нужно установить мощные прожектора. Это больше тренировочный стадион, поэтому и электронное табло пока не предполагается», – рассказал начальник горотдела по делам семьи, молодежи и спорта Славянского горсовета Александр Мищенко.

Александр Мищенко

Стадион «Локомотив» находится на балансе Славянской детско-юношеской спортивной школы. Здесь проходят тренировки юных спортсменов, а также областных футбольных команд. В частности, тренируется команда «Авангард» из Краматорска. «Плюс ко всему у нас в городе создана команда ФК "Славянск". Это аналог легендарной команды "Славхлеб", которая частично содержится за счет средств местного бюджета и создана при стадионе им. Скиданова. Это поле станет для нее тоже ареной домашних игр. Поле позволяет тренироваться футболистам круглый год, независимо от погоды. Например, после дождя на поле с натуральным покрытием вряд ли кто-то выпустит поиграть, потому что будет нарушен газон, который восстанавливать очень долго и дорого. А на "Локомотиве" покрытие – искусственное», – добавил Мищенко.

Также на платной основе на стадионе могут тренироваться любительские команды жителей. А вот в городских спортивных мероприятиях они могут здесь участвовать бесплатно. «Планируем провести весной городской чемпионат по футболу, и наши жители получат возможность поиграть на этом поле бесплатно», – отметил мэр Славянска.

Как сообщалось ранее, также в Славянске к октябрю 2020 года планируют завершить масштабную реконструкцию стадиона им. Скиданова (бывший стадион «Химик»).