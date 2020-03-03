В регионах планируют учесть численность переселенцев: Как с 1 апреля изменится работа экстренной медпомощи

В Украине с 1 апреля по 31 декабря 2020 года на оплату экстренной медицинской помощи будет направлено 4,7 млрд грн, что на 800 млн грн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила врио главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан на пресс-конференции в Киеве, сегодня, 3 марта, передает «УНИАН».

Так, по ее словам, пока служба готова заключить первые 25 контрактов на оказание экстренной медицинской помощи с 24 областными центрами «экстренки» и центром в Киеве. «Раньше тариф на "экстренку" отличался в областях, а сейчас он один – рассчитанный на одного человека – равняется произведению численности областного населения или населения Киева на тариф», – сказала она.

Мовчан уточнила, что при этом во всех регионах планируется учесть численность внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Полученными средствами самостоятельно может распоряжаться руководитель центра экстренной медпомощи, распределяя их по своему усмотрению.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер отметил, что в этом году государство выделит около 1 млрд грн на закупку автомобилей «скорой помощи», развитие диспетчерских центров и оборудование центров по подготовке и обучению сотрудников службы экстренной медицины. По его словам, ежегодно парк автомобилей «скорой помощи» планируется обновлять на 25%, чтобы за 5 лет выйти на постоянное обновление.

Луфер также сообщил, что к пациенту в городе «скорая» должна доезжать за 10 минут, а за городом – за 20 минут. «Чтобы это сделать, следует разработать маршруты, проанализировать статистику вызовов, карты вызовов ..., чтобы мы могли увидеть, откуда больше вызовов и куда при необходимости следует сместить базы локации машин. Для этого и создана система "Централь-103", которая позволит направлять на вызов не свободную машину, которая есть на базе, а направлять свободную машину, которая находится рядом», – объяснил замминистра.

Кроме того, Луфер добавил, что до 1 апреля госпитальные советы каждого региона разработают маршруты «скорых» для пациентов, которым необходима интенсивная терапия. «Сейчас норматив, которым мы пользуемся, – это до 60 минут в больницу от пациента – это то, что мы должны выдерживать для того, чтобы успеть по большинству патологий и попасть в терапевтическое окно, когда лечение эффективно, и мы можем спасти человеку жизнь», – отметил он.

Замминистра также сообщил, что в этом году планируется разработка и внедрение крупного проекта по интеграции других служб в систему предоставления экстренной помощи, в частности, полиции, пожарных или специально обученных волонтеров, которые готовы оказывать помощь в случае возникновения крупных катастроф.

Как уточнила директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко, экстренная медпомощь будет предоставляться каждому человеку, независимо от того, подписал ли он декларацию с семейным врачом.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Украине внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, который включает первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную; паллиативную медицинскую помощь – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом); медицинскую реабилитацию; медицинская помощь в связи с родами; реимбурсацию лекарственных средств («Доступные лекарства»).