Лучший в Украине центр внешкольного образования работает в Мариуполе (Видео)

В Мариуполе работает лучший в Украине центр внешкольного образования. Дом детского и юношеского творчества Кальмиусского района занял первое место в рейтинге качества внешкольного образования. В заведении работают 25 кружков, в которых занимаются почти 2 тысячи детей.

Это старейший дом творчества Мариуполя. Здесь занимается старшая группа ансамбля эстрадно-спортивного танца «Формула». Воспитанники не только учат движения, но и занимаются на степах. «Мы на них разогреваемся перед тем, как сесть на шпагаты. Репетируем танцы, качаем пресс», – пояснила участница ансамбля Мария Попова.

Более 10 лет коллектив возглавляет Юлия Ласкаржевская. За это время танцовщики получили более 30 всеукраинских и международных наград. Сейчас готовятся к конкурсу в Болгарии.

А еще в танцах – оздоравливаются. Тренер разработала специальную программу. «Мы занимаемся с детками ЛФК, прорабатываем мышцы спины, прорабатываем мышцы стопы. Сейчас у каждого второго наблюдается проблема с плоскостопием и сколиозом, и мы работаем в этом направлении», – рассказала Юлия Ласкаржевская.

В заведении делятся, что некоторые воспитанники впоследствии к ним возвращаются. Но уже на должности руководителей. Мария Кучерук 7 лет занималась танцами и стала тренером. «Меня заинтересовало и пошла учиться. И вот с детьми теперь. Не во всех постановках, но танцую. Скучаю, хочется обратно, потанцевать больше», – поделилась она.

Один из самых популярных здесь направлений – вокальный. Репетируют по 3 часа в день. «Уже знакомые, уже родные люди. Как семья», – говорит участница ансамбля «МИД» Анастасия Пичкур.

А еще здесь можно научиться лидерству. Евгений Скударь координирует совет старшеклассников Мариуполя. «Мы занимаемся проектами, обучаем детей, что такое грантовая деятельность, как подготовить проект, как его реализовать», – объяснил он.

Директор Дома детского и юношеского творчества Виктория Власенкова уверена, что именно за положительные результаты и победы дом творчества получил награду всеукраинского уровня – «Флагман внешкольного образования». «Для внешкольников – это один из самых престижных конкурсов. Мы смотрим стратегию развития учреждения в рамках того, какая стратегия развития нашего города, стараемся соответствовать, стараемся быть в тренде», – сказала она.

Конкурс «Золотая когорта внешкольников» ежегодно проходит при поддержке Министерства образования и науки Украины и Всеукраинской Ассоциации педагогов-внешкольников. В 2020 году руководство заведения снова решило принять в нем участие.

Источник: ТК «Сигма»