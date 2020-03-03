Из-за коронавируса: Изменят правила вызова «скорых»

После первого подтвержденного случая заражения коронавирусом, зафиксированного в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова «скорой» помощи. Об этом рассказал на брифинге сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер, сообщает « Апостроф ».

По его словам, в тот период, когда ожидаются возможные случаи заражения коронавирусом, возможны изменения в порядке вызова скорой помощи. Бригады «скорой» будут приезжать к людям с высокой температурой или подозрением на коронавирус, чтобы больной самостоятельно не обращался в больницу и не ездил по городу.

Врачи прошли необходимый инструктаж и проинформированы о том, что делать в случае вспышки коронавируса. «Есть утвержденный план действий в области и отдельные койки в инфекционных больницах, и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать», – подчеркнул замминистра.

Напомним, что ограничительные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных.