RU
Все новости

Из-за коронавируса: Изменят правила вызова «скорых»

03.03.20 20:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

После первого подтвержденного случая заражения коронавирусом, зафиксированного в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова «скорой» помощи. Об этом рассказал на брифинге сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер, сообщает «Апостроф».

По его словам, в тот период, когда ожидаются возможные случаи заражения коронавирусом, возможны изменения в порядке вызова скорой помощи. Бригады «скорой» будут приезжать к людям с высокой температурой или подозрением на коронавирус, чтобы больной самостоятельно не обращался в больницу и не ездил по городу.

Врачи прошли необходимый инструктаж и проинформированы о том, что делать в случае вспышки коронавируса. «Есть утвержденный план действий в области и отдельные койки в инфекционных больницах, и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать», – подчеркнул замминистра.

Напомним, что ограничительные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк