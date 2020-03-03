Атака «русского мира»: РФ усилила пропаганду в Украине и Европе

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины отметили новую информационно-пропагандистскую волну со стороны России о концепции так называемого «русского мира». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью « Укринформу ».

«МИД уже идентифицировало начало Российской Федерацией новой информационно-пропагандистской атаки, направленной на возвращение на повестку дня концепции так называемого "русского мира"», – сказал Божок.

По его словам, квинтэссенцией этой атаки будут торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. «Кремль пытается максимально использовать эти дни для того, чтобы создать информационный повод для доказательства валидности так называемого "русского мира"», – пояснил дипломат.

Он отметил, что эта информационная атака проводится по отношению ко всему европейскому региону – Украине, другим восточноевропейским странам, «...соответствующие признаки этой кампании мы увидели в Западной и Южной Европе. Мы доложили об этом руководству государства, предупредили наших партнеров и внесли предложения по мерам реагирования и противодействия», – уточнил Егор Божок.