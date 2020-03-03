Разрушен войной: Шестой год жители двух поселков на Донетчине живут без моста (Видео)

Шестой год в Донецкой области жители Щербиновки и Катериновки живут без моста, он был разрушен во время боевых действий. С тех пор перестал ездить и общественный транспорт. А на машинах по переправе проезжают только отчаянные.

Шестиклассник Сергей Стальниченко из Щербиновки в соседнюю Катериновку ходит в школу. Когда-то по этой дороге ездил автобус. Но после того, как в 2014 году мост через реку Казенный Торец разрушили во время боевых действий, транспортное сообщение прервалось. По словам мальчика, каждый раз путь к знаниям он преодолевает с препятствиями. «Иногда страшно. Ну, как иногда? Всегда, когда проходишь», – поделился он.

Сейчас нет ни дождя, ни снега, но по этой дороге люди вынуждены ходить по любой погоде, потому что другой нет. В Катериновку через аварийный мост ходит и учитель Алла Британ. «Он может в любую минуту провалиться этот мост. И уже он проваливался. Ехала фура, это было два года назад, а сейчас уже катастрофа! И люди едут. То они, как говорится, по-видимому, богу молятся, а потом проезжают», – говорит она.

Жители Катериновки за помощью неоднократно обращались к главе Ильиновской объединенной территориальной громады Владимиру Мариничу. К этой громаде относится их село. Однако там говорят, что этот мост принадлежит не им. «Мы спорили с Торецком, чей это мост, хотели его брать себе на баланс, но потом уже, когда начали искать документы, оказалось, что это мост находится на балансе Торецкого горсовета», – сообщил Маринич.

В Торецке не отрицают, но отмечают, что уже разработали проект восстановления переправы. Но денег в городском бюджете пока нет. Поэтому обратились к областной государственной администрации. «Нам ответили, что эти работы запланированы на третью очередь проведения ремонтных работ. Пока в том году была завершена только первая очередь», – сказал заместитель руководителя Военно-гражданской администрации города Торецка Сергей Винник.

На восстановление моста необходимо более 20 млн грн. Руководитель области Павел Кириленко намекает, что тратить такие средства на строительство в прифронтовой полосе – нецелесообразно. «Риски, которые непосредственно касаются строительства этого моста... и даже после завершения строительства гарантии того, что те миллионы, без преувеличения, миллионы, которые будут вложены в строительство моста... что он будет целостным. Мой ответ не значит, что, если такая ситуация, мы не будем строить», – заявил глава ДонОГА.

Но это не единственный мост, разрушенный боевыми действиями. На дороге от Константиновки до Торецка также преграда – изуродованная переправа. И трасса вся в выбоинах. Чиновники обещают исправить ситуацию. «Местные дороги требуют еще значительных вложений, и значительных ресурсов, и везде они находятся в одинаково неудовлетворительном состоянии. По нашим расчетам, нужно 3-4 года для того, чтобы при интенсивных ремонтах привести местные дороги в надлежащее состояние», – заявил вице-премьер-министр Украины, министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

Поэтому, если верить министру, то шестиклассник Сергей, по крайней мере на свой выпускной, пойдет в родную школу по новому мосту.

Источник: ТК «Донбасс»