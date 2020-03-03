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Ермак рассказал послам стран G7 о шагах для мира на Донбассе

03.03.20 20:57

Андрей Ермак проинформировал дипломатов о последних шагах для достижения мира на Донбассе. Об этом шла речь сегодня, 3 марта, в рамках регулярного диалога очередной встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель Офиса президента поблагодарил глав дипломатических представительств стран «Большой семерки» и ЕС за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в частности в вопросах дальнейшей трансформации страны.

Собеседники обсудили возможности усиления такой поддержки, прежде всего, в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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