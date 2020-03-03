НКРЭКУ разрабатывает методику по остановке импорта электроэнергии из России (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение прекратить закупки электроэнергии в России и Беларуси. Об этом гаранта неоднократно просили украинские энергетики. Ведь из-за дешевых кремлевские киловатт отечественные тепловые и атомные станции замедлили ход, а украинский уголь стал ненужным, передает телеканал «Украина».

Хлеб, йогурт, салфетки и смесь для кормления маленькой дочери. С таким набором выходит из магазина шахтер с 20-летним стажем, замначальника участка шахты «Капитальная» (Мирноград, Донецкая обл.) Алексей Камарницкий. «Единственное, что я могу себя позволить это то, что касается детей. И даже это покупается на кредитные средства», – говорит он.

4-й месяц шахтер совсем не получает зарплату. «Тяжело – не то слово. Сейчас это уже не жизнь, а выживание», – сетует Камарницкий.

С тех пор как Украина начала покупать электроэнергию в России и Беларуси, уголь, который добывают отечественные шахтеры, стал ненужным. Хотя украинские электростанции могут не только страну обеспечить светом, но и на продажу его давать. «Сейчас на складах тепловых электростанций, а также на шахтах и обогатительных фабриках находится 2,5 млн тонн угля. Он оказался сейчас не нужен, так как из России продолжают поставлять электроэнергию, которая здесь не нужна. Россия временно демпингует нам цены. И таким образом завоевывает наш рынок электроэнергии, а по сути – уничтожает наши украинские шахты и тепловые электростанции», – отмечает председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

На встрече с шахтерами президент Владимир Зеленский распорядился прекратить закупку света из-за поребрика как можно скорее. Говорит, что эта торговля – только в одну сторону. «О каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?» – сказал Зеленский.

Шахтеры попросили остановить импорт киловатт уже 1 марта. Но пока ситуация осталась на прежнем уровне. Уменьшить или вообще прекратить импорт электроэнергии может Нацкомиссия по вопросам энергетики. «Когда в спешке [глава парламентского комитета по энергетике Андрей] Герус проталкивал свои законопроекты и поправки, он предоставил право прекратить этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», – уточняет зампредседателя Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Руководитель нацрегулятора уже дал задание своим сотрудникам разработать методику, по которой можно прекратить импорт российской и белорусской электроэнергии. «Мы признаем, что вопрос уже некуда откладывать. Мы подчеркиваем – мы не политический орган. Тем не менее, давайте уже сделаем, чтобы у нас был инструмент отменить эти спекуляции», – сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Пока нацрегулятор разрабатывает методику, страна продолжает платить за киловатты российским энергетикам. С тех пор как президент лично поручил остановить импорт, прошло уже 7 дней. «С начала марта мы уже импортировали около 1,5 – 2 млн кВт*ч. Если в деньгах – около 2 млн грн мы уже заплатили энергетикам Беларуси и России. Вместо того, чтобы эти средства мы заплатили нашим энергетикам», – подчеркивает председатель союза «Всеукраинская энергетическая ассамблея» Иван Плачков.

Методику должны представить уже на этой неделе. Между тем Алексей Камарницкий и тысячи украинских шахтеров продолжают работать без зарплаты.