Реальной компенсации по возмещению ущерба утраченного имущества нет, – УХСПЧ

В Донецкой и Луганской областях Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) на сегодня имеет 5 общественных приемных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 марта, на пресс-конференции на тему: «Нарушение права собственности в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины» сообщила координатор сети общественных приемных УХСПЧ Наталья Козаренко.

По ее словам, на сегодня в Украине работает сеть общественных приемных УХСПЧ практически во всех областных центрах. «С 2004 года мы разрослись с двух приемных до 24, которые есть практически во всех областных центрах. В Донецкой и Луганской областях работают пять таких организаций», – сказала Козаренко.

Она отметила, что для таких приемных характерно то, что они создавались на базе разных общественных организаций, но сегодня они предоставляют услуги по единому стандарту. «Организация не предоставляет помощь по защите самого имущества, но может предоставить первичную помощь, алгоритм действий, перенаправить в организацию, которая занимается, специализируется на защите прав собственности», – отметила координатор

Козаренко рассказала, что с 2014 года начались обращения в отношении конфискованного имущества в Крыму, по Донецкой и Луганской области – по поводу разрушенного имущества или того, что использовалось без компенсации.

«На сегодняшний день больше 200 обращений, которые мы проводим и поддерживаем. Люди сталкиваются с тем, что нужно много документов. С тем, что непонятна позиция судей при рассмотрении дел», – сказала Козаренко.

Она рассказала, что по первому делу, которым занималась общественная приемная, еще в 2016 году, было принято решение суда первой инстанции по возмещению ущерба. Однако на сегодня нет ни одного решения суда по имущественным правам, которое бы вступило в силу. «До сих пор человек не получил реальной компенсации. Есть решение суда, которое периодически рассматривается разными судебными инстанциями, но решения до сих пор нет», – отметила Козаренко.