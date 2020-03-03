Срывать – запрещено: В степях Донетчины распустились первоцветы (Видео)

В степях Донецкой области распустились первоцветы. Из-за аномально теплой зимы маленькие разноцветные цветы на необработанном черноземе появились задолго до наступления весны. Вместе с ними проснулись и насекомые. Ученые и правоохранители предупреждают, что срывать эти растения нельзя.

Вблизи поселка Камышеваха – дикая степь. Растения здесь изучают научные сотрудники регионального ландшафтного парка «Краматорский». По словам специалистов, обычно первоцветы на этом месте появляются в конце марта. Впрочем, из-за аномально теплой зимы шафран, чистяк (или лютик весенний) и подснежники уже распустились. Этому, конечно, обрадовались дикие пчелы.

Эти маленькие цветы нормально переносят ночные заморозки. Но больше всего угрожают краснокнижным растениям люди.

Сотрудники парка утверждают, что срывать первоцветы нельзя, потому что это обязательно отразится на всей экосистеме региона. «Они очень тесно связаны с другими элементами этой экосистемы. Они служат и местом для питания любых насекомых, то есть перепончатокрылых, например пчелы, или какие-то осы, которые питаются за счет их пыльцы, или собирают нектар», – пояснил сотрудник регионального ландшафтного парка «Краматорский» Максим Высочин.

Подснежники выглядят как маленькие синие капельки, а чистяк с желтыми лепестками – как звездочки. Но настоящее чудо на лугу здесь – краснокнижный шафран. Неповторимые цвета привлекают не только насекомых, но и людей. Однако, как рассказывают ученые, сорванные цветы завянут быстро. «Это может и день быть, может и несколько дней, в зависимости от вида. Поэтому если кто-то собирает первоцветы, приносит домой, то не надо надеяться на то, что они долго простоят в воде», – говорит научный сотрудник регионального ландшафтного парка «Краматорский» Алексей Погребняк.

К тому же даже за один сорванный цветок полицейские могут завести дело. А нарушителям грозит денежное взыскание. «Если человек незаконно сорвал это растение, то предусмотрен штраф от 510 до 1 700 грн», – сообщила пресс-секретарь Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

Однако, как отмечают правоохранители и биологи, никто не запрещает выращивать первоцветы в собственных дворах. Однако продавать эти растения можно только в разрешенных местах. Если полицейские увидят нарушение, то изымут цветы и оштрафуют.

Напомним, на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) зацвели первоцветы, а также проснулись муравьи.

Источник: ТК «Донбасс»