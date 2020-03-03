Твоя суперсила: Как девочке из Мариуполя помогли определиться с профессией мечты (Видео)

Мечтой для воспитанницы Мариупольского центра опеки Юлии Ермаковой является простая на первый взгляд, но очень кропотливая работа – научиться делать красивые прически. Девочка оказалась в Центре после того, как ее родителей лишили родительских прав. Несмотря на тяжелую судьбу, Юля не падает духом и планирует свое будущее.

В Центр опеки Мариупольского детского дома Юля попала 3 года назад. Еще у нее есть 6-летняя сестра.

В Центре у Юли сразу появилось много друзей и интересов. В прошлом году она стала участницей проекта «Твоя суперсила» Фонда Рината Ахметова. Во время встречи с амбассадором Фонда девочка написала о своей мечте, что хочет научиться делать красивые прически. «Я вот девочек в школу заплетаю, на концерты. За все время я заплела более тысячи косичек», – говорит Юлия.

И вот началась новая волна проекта и новая встреча с амбассадором. На этот раз к детям приехал телеведущий Максим Сикора. В рамках проекта детей ждали интересные тренинги по трудоустройству, навыки в написании резюме, правила поведения во время собеседований, упражнения на поиск креативных решений в будущей профессии и торжественные мгновения с сюрпризами. И Юле подарили сертификат.

Тогда же Юля при поддержке Максима Сикоры сделала свои первые шаги к заветной профессии – они вместе посетили занятие. Мастер парикмахерского дела Алена учила Юлю делать первую в жизни девочки укладку.

После занятия Юля поделилась полученными навыками и современными тенденциями. «Алена мне рассказала о модных прическах 20 года, когда закручиваешь локон вокруг плойки, кончик закручивать не нужно, это так модно. Я попытаюсь сделать подружкам такую же укладку. Мою мечту уже исполнили», – сказала Юля.

Новый цикл мотивационных встреч для будущих выпускников интернатов – это практические навыки и знания, благодаря которым будет легче найти первую работу и начать строить свою жизнь. С 2018 года амбассадоры Фонда провели 34 мотивационные встречи с детьми.

Источник: ТК «Донбасс»