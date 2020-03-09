Здесь как Сталинград – разбито всё: Некогда элитный пригород Донецка сегодня (Фото)

В прифронтовом поселке Пески, некогда элитном пригороде ныне неподконтрольного украинским властям Донецка, до войны проживали около 4 тыс. человек, сейчас только двое местных жителей. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР» полностью стёрли с лица земли целый населенный пункт.

Пенсионерка София прожила в пригороде Донецка все свои 80 лет. Сейчас пожилая женщина плохо ходит и очень плохо видит. В ее памяти стерлись даже счастливые довоенные годы, потому что за 6 лет войны жительница Песок потеряла почти всех родных. «Правнучка, невестка… Еще одну невестку потеряла: мой муж и ее муж – родные братья. Всё из-за войны. Здесь как Сталинград – разбито всё», – отмечает София.

Фото: скриншот видео «ICTV»

Как рассказал боец ВСУ с позывным «Балу», в местную церковь в Песках несколько десятков раз попадали снаряды из танка: «И у нее по соседству стоит общежитие – разнесли и это здание вдребезги».

«Сепаратисты недалеко. Отсюда примерно в 700 метрах», – добавил он.

В Песках разрушены обстрелами школа, детский сад, библиотека, клуб, санаторий и 12 магазинов. Но больше всего здесь руин частных домов донецких бизнесменов. До войны Пески сравнивали с элитным киевским поселком Конча-Заспа.

Фото: скриншот видео «ICTV»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»