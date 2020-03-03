Обстрел грузовика ВСУ на Луганщине: В прокуратуре установили детали

Прокуратура Луганской области совместно со следователями 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и работниками оперативно-тактической группировки «Север» задокументировали результаты обстрела автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в Луганской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту начато уголовное производство.

По данным следствия, 1 марта 2020 года вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района открыт огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовому автомобилю, который развозил продукты питания. Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 м, что свидетельствует о прицельности выстрела. В непосредственной близости от места обстрела находятся жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно.

В результате попадания снаряда в кабину служебного автомобиля Вооруженных Сил Украины один военнослужащий погиб, еще четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления и транспортное средство, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, процессуальное руководство – управление надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.