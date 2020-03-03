Опустошение и страдания: Глава МИД Швеция подвела итог российской агрессии на Донбассе

Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде рассказала о своем визите в район проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
В микроблоге Twitter Линде разместила фотографию и сообщила, что находится в Станице Луганской на мосту через реку Северский Донец, сообщил «УНИАН».
«Российская агрессия привела к трагическому опустошению и страданиям. Однако Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и такие гуманитарные организации, как представительство ООН в Украине, осуществляют впечатляющую работу», – написала Линде.
В связи с этим глава МИД Швеции отметила, что является высоко мотивированной перед предстоящим председательством страны в ОБСЕ в 2021 году.