Опустошение и страдания: Глава МИД Швеция подвела итог российской агрессии на Донбассе

Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде рассказала о своем визите в район проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

В микроблоге Twitter Линде разместила фотографию и сообщила, что находится в Станице Луганской на мосту через реку Северский Донец, сообщил « УНИАН ».

«Российская агрессия привела к трагическому опустошению и страданиям. Однако Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и такие гуманитарные организации, как представительство ООН в Украине, осуществляют впечатляющую работу», – написала Линде.

В связи с этим глава МИД Швеции отметила, что является высоко мотивированной перед предстоящим председательством страны в ОБСЕ в 2021 году.