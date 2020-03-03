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Опустошение и страдания: Глава МИД Швеция подвела итог российской агрессии на Донбассе

03.03.20 22:58

Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде рассказала о своем визите в район проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
В микроблоге Twitter Линде разместила фотографию и сообщила, что находится в Станице Луганской на мосту через реку Северский Донец, сообщил «УНИАН».

«Российская агрессия привела к трагическому опустошению и страданиям. Однако Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и такие гуманитарные организации, как представительство ООН в Украине, осуществляют впечатляющую работу», написала Линде.

В связи с этим глава МИД Швеции отметила, что является высоко мотивированной перед предстоящим председательством страны в ОБСЕ в 2021 году.

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