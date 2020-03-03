Заседание фракции «Слуга народа»: Кого согласовали на премьер-министра

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, фракция «Слуга народа» согласовала назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий. Об этом сказал народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский журналистам после заседания фракции сегодня вечером, 3 марта, пишет « Интерфакс – Украина ».

«Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией его удовлетворить. Он уже не премьер-министр», – сказал Дубинский.

Со своей стороны народный депутат Михаил Радуцкий подтвердил эту информацию. «Шмыгаля предложил президент ... Фракция поддержала», – сообщил он журналистам после заседания фракции.

Радуцкий также сообщил, что против Шмыгаля на фракции не проголосовал ни один, только один человек воздержался. «Гончарук подал заявление (об отставке,– ред.). Есть заявление. ... Заявление было продемонстрировано спикером Верховной Рады. Когда именно оно было подано – я думаю, вы зайдете на сайт Верховной Рады и увидите», – сказал Радуцкий журналистам.

Отвечая на вопрос о новом составе правительства, Радуцкий сказал: «Еще нет даже 50% предложений, поэтому сегодня озвучили человека, которого предлагают на должность премьер-министра, а он уже должен формировать правительство и согласовать его сначала с фракцией, а затем в зале».

Он также отметил, что вопрос силового блока на фракции не обсуждали, подчеркнул, что решение будет приниматься после отчета правоохранителей.

В свою очередь Дубинский утверждает, что сохранят должности министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

При этом на должность министра финансов, по словам Дубинского, предложена кандидатура бывшего первого заместителя министра финансов Игоря Уманского, на пост министра обороны – генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины, экс-первого заместителя командующего Сухопутных войск ВС Украины Андрея Тарана, на должность министра социальной политики – экс-председателя департамента труда и занятости ведомства Марину Лазебную, министра молодежи и спорта – президента Национальной федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта.

Министром иностранных дел, по мнению Дубинского, может стать Дмитрий Кулеба, занимающий должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

«Отчет силовиков завтра, пять силовиков отчитываются, после чего принимается по ним персональное решение об отставке или о продлении работы», – добавил Дубинский.

Остальные кандидатуры, в том числе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, по словам парламентария, еще обсуждаются.

Одновременно, в своем телеграмм-канале Дубинский дал понять о планах разделения министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на министерство агропромышленного комплекса и министерства экономического развития и торговли, сообщив о согласовании Милованова на пост министра АПК, а на должность главы МЭРТ – Романа Жуковского, который с апреля 2010 года до мая 2011 года руководил управлением социально-экономической политики Администрации президента Украины.

Народный депутат Галина Янченко после заседания фракции также сообщила журналистам, что принято решение снять с занимаемой должности министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, но кандидатура на его место еще обсуждается.

СМИ со ссылкой на собственные источники также сообщают, что на должность министра здравоохранения предложена кандидатура директора центра детской кардиологии и кардиохирургии Ильи Емца.