Еще около 250 переселенцев будут обеспечены временным жильем, – Калинин

Примерно 250 переселенцев будут обеспечены временным жильем в этом году. Об этом сегодня, 3 марта, заявил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

«Только что провели заседание Комиссии по заявкам на участие в программе предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Напоминаем, что на указанные цели в Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн», – сообщил Калинин.

Из 31 поданной и рассматриваемой заявки от местных советов, Комиссией принято 15, каждая из которых предусматривает приобретение в собственность жилья для предоставления переселенцам.

Таким образом, предусмотренные средства распределены между: Николаевским сельским советом Петропавловского района Днепропетровской области, Бахмутским и Северским городскими советами Бахмутского района, Добропольским, Лиманским, Славянским, Авдеевским, Покровским и Мариупольским городскими советами Донецкой области, Якимовским поселковым советом, Ореховским, Приморским и Бердянским городскими советами Запорожской области, а также Городоцким и Дрогобычским городскими советами Львовской области.

По словам Калинина, это позволит приобрести ориентировочно 55 квартир, 3 жилых дома и обеспечить временным жильем примерно 250 ВПЛ в указанных регионах.

«Остальные заявки будут актуализированы и рассмотрены повторно в случае выделения дополнительных средств из Государственного бюджета на указанные цели», – пообещал Калинин.

Ранее сообщалось, что вчера, 2 марта, в Мариуполе главы местных громад Донецкой области обсудили госпрограмму по предоставлению временного жилья для переселенцев.