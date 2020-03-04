Стол-трансформер за 6 тыс. долларов: Переселенец из Алчевска открыл в Киеве столярную мастерскую (Фото, видео)

Олег Ломовицкий последние 5 лет живет в Киеве. В прошлом – он работник Алчевского металлургического комбината (Алчевск, Луганская обл.), сейчас Олег руководит столярной мастерской. Это семейный бизнес: помимо наемных сотрудников изготавливать мебель любой сложности ему помогают сыновья. «Донецкие новости» встретились с Олегом на столичной специализированной выставке и пообщались о жизни в мирном Алчевске, узнали, благодаря чему удалось запустить мебельный бизнес и о мечтах, которые обязательно сбудутся.

Хобби превратилось в дополнительный заработок

«Я – коренной житель Алчевска. Тут родился, отучился, женился, работал. На местном меткомбинате был слесарем-гидравликом, обслуживал гидравлическое оборудование в сортопрокатном цехе. В свободное время занимался столяркой. Поначалу это было хобби, мастерская находилась в гараже. Работал на самодельных станках, так сказать "на коленках". Сначала что-то делал для себя, потом соседи стали заказывать – кто двери, кто стол, кто кровать. А когда мне стало тесно, построил отдельную мастерскую. Закупил хорошие инструменты и профессиональное оборудование. Вот так увлечение переросло в дополнительный заработок», – вспоминает 48-летний Олег свое становление в столярном деле.

Начало войны Ломовицкие встретили в родном городе. Олег говорит, что вся его семья и другие алчевцы с проукраинской позицией очень ждали освобождения. «В июле 2014-го украинская армия была в 4-х километрах от города, надеялись, что все будет как раньше. А потом был Иловайск, и наши бойцы были отброшены на десятки километров. Мы тогда постоянно мониторили новости в соцсетях, все лелеяли надежду. После Дебальцевского котла стало понятно, что все это надолго. Дети, сыновьям на тот момент было 23 и 20 лет, сказали, что надо уезжать из Алчевска, а когда я обоснуюсь, то и они ко мне подтянутся. Решил, что надо попробовать покорить столицу. Менять Алчевск на такой же небольшой город не видел смысла», – продолжает мужчина.

А жена осталась дома…

В Киев Олег уехал в конце апреля 2015 года. Поселился на съемной квартире у двоюродного брата. С жильем вопрос на первое время был решен.

Следующий этап адаптации – поиск работы. Что он только не думал: хотел купить фризер для производства мягкого мороженого, пробовался таксистом. «Главное – побыстрее найти работу, немного встать на ноги и срочно вывезти из Алчевска семью. Но в итоге решил заняться столяркой. Разослал резюме с фотографиями своих работ. Предложений посыпалось много. Выбрал почему-то небольшое предприятие. И не прогадал. Очень многое для дальнейшего развития в столярном деле я подчерпнул именно там», – рассказал он.

Проработав месяц, Олег съехал от брата, арендовал квартиру и перевез двух сыновей и невестку. «Младший сын еще с осени 2014 года жил в Днепродзержинске (с 2016 года – Каменское, – ред.), мы специально его туда перевезли, т.к. хотели, чтобы он учился в вузе на украинской территории», – уточнил переселенец.

«А жена осталась в Алчевске, еще год она там жила одна. Смотрела за домом, чтобы не разграбили мародеры. Говорила, вдруг у нас что-то не получится в Киеве, то всегда есть вариант вернуться домой. Все это время я ее уговаривал, но она ни в какую. А потом не выдержала: понимаете, одна в доме, в поселке, где часто стреляли. В итоге, супруга продала дом. Очень дешево. Мне от этого грустно и больно, но решили, что надо отпустить прошлое и двигаться дальше», – оптимистически говорит глава семейства.

Олег и Элина Ломовицкие

Грант ему в помощь

В начале 2016 года друг предложил Олегу поучаствовать в грантовой программе от общественной организации «Крымская диаспора». Грант хоть и небольшой, 75 тыс. грн, но эти деньги позволили Ломовицкому приобрести необходимое оборудование. «Я когда уезжал из Алчевска, то в прицепе вывез часть своего оборудования, где-то на 150 тыс. грн. Для того чтобы полноценно начать работать, мне не хватало сверлильного станка, шлифовальной машинки, податчика на фрезерный станок и торцовочной пилы. Все это я смог приобрести за грантовые средства», – заметил переселенец.

Защите гранта предшествовали недели обучения бизнес-азам. Для Олега все это было новинкой: мужчина работал в металлургии, а столяркой занимался по принципу «заказали-сделал-расплатились». «Поэтому внимательно слушал, всю информацию впитывал как губка. По правилам участия в программе, я должен был написать грантовую заявку, в которой перечислить все то, что мне надо, сделать расчеты, рассказывать, как мой бизнес будет работать и зарабатывать. Помимо этого должен был открыть ФЛП, арендовать помещение под столярную мастерскую. Я все это сделал, при этом, не имея ничего – ни клиентов, ни заказов. И когда я стартовал, то в первый месяц получил… ноль заказов. Обо мне никто не знал, не было рекламы, сайта, в соцсетях я себя на тот момент никак не позиционировал, потому что на раскрутку у меня не было свободных денег», – продолжает предприниматель.

По словам Ломовицкого, спасение пришло в лице незнакомца, пожелавшего месяц поработать в его цехе. Благодаря ему удалось частично погасить аренду. «Потом понемногу о нас стали узнавать дизайнеры: сначала подкинули один заказ, второй, третий. Вот уже и аренда помещения отбилась. А потом уже и прибыль пошла. Люди приходили, интересовались, что мы можем сделать. Сейчас клиенты есть, заказов хватает, грех жаловаться, но всегда хочется большего», – улыбается Олег.

Вовлек в бизнес сыновей

LignaExpert – это семейный бизнес Ломовицких, который был создан осенью 2017 года (тогда была зарегистрирована торговая марка). В компании задействованы все мужчины семейства и еще 5 наемных сотрудников, которые официально трудоустроены.

Олег – директор, но в нужное время также маляр и столяр. Старший сын Руслан – хороший менеджер и толковый проектировщик. На нем вся интеллектуальная часть бизнеса. Самое интересное, что в Алчевске он ничем не хотел заниматься, все свободное время играл в «танчики». А уже после переезда в Киев за считанные месяцы освоил Excel, 3D Max, Autocad.

Элина, Олег и Руслан

У Дмитрия, младшего сына Олега, инвалидность, ДЦП. Но болезнь не мешает ему принимать активное участие в общем деле: он принимает заказы для маляров и шлифовщиков.

А супруга Элина – массажист. У нее кабинет на той же территории, где находится столярный цех. Самое интересное, что массажистом женщина стала уже в Киеве, как оказалось, об этой профессии она мечтала давно. То родители отговаривали, то обстоятельства не складывались. До войны в Алчевске Элина продавала запчасти к мобильным телефонам, а реализовать мечту смогла только после переезда. Окончила с десяток различных курсов. «Наверное, каждый мужчина будет хвалить свою женщину, но я без преувеличения говорю, что Элина – самый классный массажист», – уверяет Олег.

Хочу дом и собственный цех

Работать Ломовицкие предпочитают с дубом, ясенем, орехом, изредка с ольхой. Это в Украине самые ходовые промышленные породы деревьев. Чтобы отличатся от сотен подобных компаний, Олег решил сконцентрироваться на работе со сложной механикой.

На выставке изюминка стенда компании LignaExpert – стол-трансформер, который изготовлен из ясеня под заказ. «Работали над ним около года. Проектировали и разрабатывали все детали и механизмы сами. Покупные детали – только высокоточные направляющие и подшипники. Всего внутри около 300 деталей, из них около сотни подшипников. Все это нужно было разместить и заставить работать так, как нужно», – рассказал мастер, добавив, что стол стоит 6 тыс. долларов.

Также посетители интересовались шкафом с вращающимися полками на сервоприводе. «Все идеи берем из головы. Постоянно придумываем что-то новое, ведь чтобы удержаться на рынке, нужно удивлять заказчика и только тогда ты будешь востребованным», – пояснил Олег.

«Моя мечта? Их две: построить свой дом, который будет обставлен мебелью собственного производства и приобрести цех, а значит, быть свободным от настроения арендодателя», – заключил предприниматель-переселенец.