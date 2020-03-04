Минобороны построит 3 модульных лагеря для военных, начнут с Северодонецка

Министерство обороны Украины планирует начать строительство 3-х модульных лагерей для военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы пока планируем продолжать проект по модульным лагерям, мы планируем как минимум три [лагеря] начать строить уже сейчас: подготовительные работы уже идут. И когда я говорю три – каждый из них содержит батальон», – сказал Загороднюк на круглом столе по обсуждению новых подходов строительства для военнослужащих в Министерстве обороны Украины в Киеве.

Кроме того, министр обороны сообщил о планах строительства пунктов постоянной дислокации из быстроскладываемых конструкций для бригад.

«Сейчас первым проектом у нас будет Северодонецк и вторым будет Мариуполь. Также параллельно мы будем строить в Закарпатье, вблизи города Берегово, и еще в некоторых местах», – отметил он.

Кроме того, по словам главы Минобороны, в конце прошлого года завершилось строительство первого экспериментального модульного городка в селе Воздвиженка на второй линии в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Министр пояснил, что акцент делается на строительстве именно модульных городков, поскольку они быстро складываются, передвижные и базируются на вагончиках (стандартном 40-футовом контейнере). По словам Загороднюка, так на Западе быстро строят полевые лагеря.

Модульные военные лагеря строятся для военнослужащих, находящихся в «полевых условиях». Как отметил Загороднюк, для солдат предусмотрено строительство казарм с ангарами для техники, помещений для штаба, социальных помещений, столовых, клубов и проч.

«То есть это будет полностью закрытая территория, она будет ограждена, охраняемая и, собственно говоря, там в безопасной и комфортной среде должны находиться наши военные, когда они выполняют боевые задачи и вообще живут», – пояснил министр.

По его словам, речь идет о строительстве объектов, где будут размещаться гарнизоны составом 3,5-4 тыс. человек. Также предполагается строительство объектов для военных с семьями.

«У нас сейчас очень активно развивается строительство, мы осуществили пересмотр многих контрактов, многих отношений с поставщиками, сделали их более прозрачными, мы искореняем коррупцию, насколько это возможно в такой короткий срок, но это делается очень активно и очень тщательно», – подчеркнул он.

По словам Загороднюка, начиная с 1 сентября 2019 года, каждые 3 дня сдается или завершается строительство одного объекта, а каждые 6 часов приобретается и строится 1 квартира для военнослужащих.