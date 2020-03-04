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Бывшим пленным начали перечислять материальную помощь 100 тыс. грн, – глава МинВВОТ

04.03.20 08:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Материальная помощь в сумме 100 тыс. грн начала поступать на банковские карточки бывших пленных, освобожденных в конце декабря 2019 года. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на своей странице в Facebook.

По ее словам, в целом 65 человек (как гражданские, так и военнослужащие) получат эти деньги.

«Напомню, что именно по 65 лицам накануне приняла решение Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, которая создана при Министерстве. По остальным освобожденным 29 декабря 2019 года работа ведется», – рассказала Коляда.

Она также добавила, что к некоторым освобожденным в рамках обмена есть вопросы от правоохранительных органов.

Фото: Facebook Оксаны Коляды (Гаврилюк)

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