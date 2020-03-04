Диджитализация: В регионах появятся руководители цифровой трансформации

В органах исполнительной власти, в облгосадминистрациях, в государственных компаниях будет введена должность руководителя цифровой трансформации. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Решение о введении должности руководителя цифровой трансформации – Chief Digital Transformation Officer (CDTO) было принято Кабинетом министров Украины на заседании 3 марта.

По словам Федорова, это является продолжением работы по созданию эффективной организационной структуры на уровне страны после создания профильного министерства, парламентского комитета и введения должности вице-премьера для координации проектов внутри других министерств.

«CDTO – Chief Digital Transformation Officer, руководитель цифровой трансформации. На уровне государственных органов – это профильный зам. Отныне такие позиции появятся в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентстве и других центральных органах исполнительной власти. Как пилот – в Херсонской ОГА и Харьковской мэрии уже есть первые CDTO. Мы, как министерство, будем согласовывать их назначение и координировать в рамках функций», – рассказал Федоров.

Он также уточнил, что уже готовится система подбора менеджеров, их обучения, адаптации, система показателей эффективности KPI.

Вице-премьер убежден, что это «новый уровень менеджмента реализации государственной политики».

«Думаю, мы одни из первых в мире, кто начал реализовывать такой подход. Это новая профессия, новые возможности», – отметил Михаил Федоров.