Весенние каникулы: Когда будут отдыхать школьники Донбасса

Весенние каникулы в школах Донецкой и Луганской областей, согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, в 2020 году запланированы на последнюю неделю этого месяца – с 23 по 29 марта.

В понедельник, 30 марта, школьники должны вновь сесть за парты. Однако в зависимости от региональных особенностей (карантина, наличия отопления и т.п.) администрация школ может менять даты начала и окончания каникул.

На неподконтрольных украинскому правительству территориях местные «власти» предложили провести весенние каникулы в школах с 23 по 29 марта. Окончательное решение должны принять руководство и советы школ в «Л-ДНР».