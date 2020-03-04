Хлор глаза выедал и вода холодная: Жители Донецка рассказали об аквапарке и назвали цены (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в парке Щербакова расположен аквапарк Aquasferra. Весной нынешнего года цена билета за взрослого составляет 500 руб. (188 грн по местному курсу на 4.03.2020), за ребенка – 400 руб. (150 грн). Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный фотограф Александр Валентинович.

В аквапарке функционируют три сауны, посетители не оплачивают их отдельно.

Также на территории развлекательного комплекса есть оборудованные места, где можно приготовить шашлыки.

Стоимость (на весь день) домика – 2 тыс. руб. (752 грн), павильона – 1,5 тыс. руб. (564 грн), площадки – 1 тыс. руб. (376 грн). Посетителям предлагается мангал, на котором из своих продуктов можно приготовить шашлык. Стоимость комплекта розжига – 400 руб. (150 грн). Сюда входят дрова, угли и разжигатель костра. Аренда решетки обходится в 200 руб. (75 грн), шампуров (6 штук) – в 100 руб. (38 грн).

В комментариях местные жители отмечают, что отдых в аквапарке им не слишком понравился:

Наталья: «В последний раз, как я там была, бассейн в сауне едуче вонял хлоркой, душ в сауне, чтобы смыть эту химию с себя, не работал. Вода в аквапарке в бассейнах холодная. Официантка в кафе одной тряпкой вытирала столы и стулья, на которых сидели клиенты в мокрых плавках. Ну и пьющие пиво возле бассейна посетители энтузиазма посетить еще раз авквапарк не прибавили. Не пойду и всем друзьям не советую»;

Юлия: «Да, хлор глаза выедал и вода холодная. А жаль...».

Также дончане обратили внимание на цены, а также отметили, что подорожание коснулось не только развлечений, но и алкоголя:

Виктория: «Ничего себе – цены. Мы стали лучше жЫть?»;

Александр: «А это дорого?!.. Я вон на праздничный стол горючку покупал, глаза на лоб вылезли… Но пришлось брать, правда, объемом поменьше»;

Виктория: «Видела я цены на спиртное... Точно жить стали лучше».

Напомним, так выглядел аквапарк в Донецке летом 2019 года.