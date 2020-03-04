В Донецке столкнулись три иномарки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке 3 марта произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла на пр. Павших Коммунаров: столкнулись 3 легковых автомобиля, Opel, Chevrolet и Toyota.