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В Донецке столкнулись три иномарки (Фото)

04.03.20 08:38
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке 3 марта произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла на пр. Павших Коммунаров: столкнулись 3 легковых автомобиля, Opel, Chevrolet и Toyota.

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