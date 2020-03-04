В Донецке столкнулись три иномарки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке 3 марта произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Как рассказывают дончане, авария произошла на пр. Павших Коммунаров: столкнулись 3 легковых автомобиля, Opel, Chevrolet и Toyota.
В неподконтрольном украинским властям Донецке 3 марта произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Как рассказывают дончане, авария произошла на пр. Павших Коммунаров: столкнулись 3 легковых автомобиля, Opel, Chevrolet и Toyota.
Покупателям в гипермаркете предлагают различные варианты.
Фотограф прогулялась по разным зонам Ботанического сада.
Модульные лагеря строятся для нахождения в «полевых условиях».
Очевидцы обсуждают ситуацию в пунктах пропуска.
Вечером 3 марта «оранжево-черные» прибыли в Харьков.
На подконтрольных и неподконтрольных территориях.
Авария произошла на пр. Павших Коммунаров.
Помощь получат 65 человек.
Ежемесячно требуется порядка 89 млн медицинских масок.
Обе пострадавшие госпитализированы.
На территории развлекательного комплекса есть оборудованные места, где можно приготовить шашлыки.