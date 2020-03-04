В ВОЗ посчитали сколько нужно защитных средств для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом ежемесячно требуется порядка 89 млн медицинских масок и около 76 млн пар медицинских перчаток. Такие цифры приводятся в пресс-релизе, обнародованном 3 марта Всемирной организацией здравоохранения.

В сообщении отмечается, что нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.

В ВОЗ также отмечают, что производители защитных средств должны увеличить объемы производства на 40%. Сбои в поставках таких средств «подвергают риску жизни людей». Согласно оценкам ВОЗ, «ежемесячно для реагирования на болезнь COVID-19 требуется 89 млн масок, 76 млн перчаток для медицинского осмотра, а также 1,6 млн пар защитных очков».

Напомним, в Украине зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции.