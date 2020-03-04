Сводка из зоны ООС за 3 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 3 марта в результате обстрелов со стороны противника 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 5-ро были ранены. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:
- неподалеку Широкино – из минометов калибром 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- рядом с Лебединским – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли украинские позиции:
- неподалеку Зайцево – из подствольного гранатомета;
- вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.
В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 58 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Жабичево, шахты "Трудовская", Старомихайловка, район "Вольво-центра", села Спартак и Сигнальное, на горловском направлении – районы поселков Гольмовский, Зайцево, шахты им. Изотова, а также окрестности села Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
В «ДНР» также сообщают, что «жилой дом на окраине Еленовки в селе Сигнальное к юго-западу от Донецка был поврежден минометным обстрелом».
В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.