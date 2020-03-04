«Шахтер» – «Днепр-1»: Каштру заявил на матч 20 футболистов

Сегодня, 4 марта, ФК «Шахтер» в рамках 21-го тура УПЛ на ОСК «Металлист» в Харькове примет «Днепр-1». Матч начнется в 19:00. Как сообщает пресс-служба «горняков», вечером 3 марта «оранжево-черные» прибыли в Харьков. На домашнюю игру лидеры чемпионата отправились без Алана Патрика, Давида Хочолавы и Виктора Коваленко.
Предварительная заявка из 20 футболистов:
- вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин;
- защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов;
- полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат;
- нападающий: Жуниор Мораес.