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«Шахтер» – «Днепр-1»: Каштру заявил на матч 20 футболистов

04.03.20 08:59
/ Фото: shakhtar.com

Сегодня, 4 марта, ФК «Шахтер» в рамках 21-го тура УПЛ на ОСК «Металлист» в Харькове примет «Днепр-1». Матч начнется в 19:00. Как сообщает пресс-служба «горняков», вечером 3 марта «оранжево-черные» прибыли в Харьков. На домашнюю игру лидеры чемпионата отправились без Алана Патрика, Давида Хочолавы и Виктора Коваленко.

Предварительная заявка из 20 футболистов:

  • вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин;
  • защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов;
  • полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат;
  • нападающий: Жуниор Мораес.

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