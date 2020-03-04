Стартовало финансирование проекта по водоснабжению Мариуполя

Министерство финансов Украины 3 марта подписало с французской компанией «Натиксис» (Natixis) соглашение к рамочному договору между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке проекта по снабжению питьевой водой города Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Данный документ регулирует условия использования и погашения кредита по рамочному договору.
«Кредит предоставляется правительством Республики Франция в лице компании Natixis в размере, не превышающем 64 млн евро. Указанный проект входит в приоритеты правительства Украины. Его реализация позволит городу Мариуполю улучшить качество услуг по предоставлению питьевой воды, что имеет жизненно важное значение для 450-тысячного населения города», – отмечается в сообщении.
Ключевые условия кредитования проекта:
- срок – 30 лет;
- льготный период – 10 лет;
- процентная ставка после завершения льготного периода – 0,08% годовых;
- погашение основной суммы – 40 равными платежами каждые 6 месяцев;
- принятие контрактов к исполнению – не позднее 31 декабря 2021 года;
- завершение финансирования, а соответственно, и реализация проекта, – до 31 июля 2025 года.
Реализовывать проект будет коммунальное предприятие «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства».
Напомним, в начале 2019 года было заключено рамочное соглашение между правительствами Франции и Украины об официальной поддержке проекта по питьевому водоснабжению Мариуполя. Соглашение предусматривает выделение правительством Франции 64 млн евро на поддержку инвестиционного проекта с участием Мариупольского городского совета.