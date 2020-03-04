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«Еленовка – 40 машин до регистрации»: Ситуация в пунктах пропуска утром 4 марта

04.03.20 09:11
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины

Сегодня утром, 4 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 36,7 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 8675 человек и 1090 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 6940 человек и 1215 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7185 человек и 1260 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2640 человек и 600 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 11280 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 170 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 15/30;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/45;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 25/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Андрей: «6:28. Марьинка в Донецк общая ~50-60, льгота 20»;
  • Василий: «7:20. Еленовка в Украину 40 машин до регистрации, льготы – нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Татьяна: «6:37. Каргилл в Украину на спуске с моста и льгота, и обычная одинаковые».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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