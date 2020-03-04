Перезагрузка МинВВОТ: Кто возглавит министерство реинтеграции Донбасса

В результате разделения Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) появится министерство по вопросам реинтеграции Донбасса, и уже известна кандидатура его будущего руководителя. Об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

На должность главы новосозданного министерства предлагается представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

«Принято два решения о разделении министерств. В частности, будет разделено Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь будет два министерства: одно будет заниматься ветеранами, и будет министерство реинтеграции Донбасса. И это новое министерство возглавит Резников. Так предлагается», – сказала Евгения Кравчук.

Она отметила, что Министерство культуры, молодежи и спорта будет также разделено, поскольку Министерство молодежи и спорта «должно существовать отдельно». Кроме того, в ведении Министерства культуры останутся вопросы СМИ и информационной политики.

Напомним, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины было создано в 2019 году путем объединения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) и Министерства по делам ветеранов.