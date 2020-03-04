В «ДНР»: В Горловке обрушилось здание, пострадал мужчина

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки пострадал в результате обрушения нежилого полуразрушенного здания.

Как сегодня, 4 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», инцидент произошел на ул. Якира в Никитовском районе 3 марта: обрушились конструктивные элементы нежилого полуразрушенного здания.

«В результате обрушения пострадал мужчина 1958 года рождения, деблокирован из-под конструктивных элементов до прибытия подразделений МЧС, госпитализирован в лечебное учреждение», – заявили в «МЧС».