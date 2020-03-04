Из колонии – в пулеметчики: На Луганщине СБУ сообщила о подозрении двум членам НВФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые ранее были задержаны военнослужащими подразделений Операции Объединенных сил с интервалом в несколько дней. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, оба задержанных – жители временно неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.).

Как уточнили в СБУ, один из них вступил в ряды НВФ «ДНР» после освобождения из исправительной колонии. «Находясь на "должности" пулеметчика бандформирования, он участвовал в боевых действиях против украинских подразделений на территории Донецкой и Луганской областей. Другой фигурант дела после подготовки в тренировочном центре боевиков на временно оккупированной территории Луганщины исполнял обязанности командира отделения одной из группировок так называемой "ДНР" в районе Горловки и Дебальцево», – говорится в сообщении.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.