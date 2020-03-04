Эксперт объяснила, как ускорить решение военного конфликта на Донбассе

В Кремле периодически заявляют, что надеются на восстановление хороших отношений между Россией и Украиной. В последнее время в подобном ключе все чаще высказываются президент США Дональд Трамп, а также ряд европейских лидеров.

Ускорить решение военного конфликта на Донбассе можно было бы усилением экономических отношений с западными партнерами Украины. При этом на данном этапе сближение Украины с Россией если и произойдет, то лишь в вопросах газа. Об этом «Донецким новостям» рассказала политтехнолог, глава Института демократии и развития «PolitA» Екатерина Одарченко.

По ее словам, Трамп высказался довольно абстрактно. «Но его риторика вписывается в общую тенденцию Запада ослабить хватку касательно РФ. Можно вспомнить возвращение российской делегации в ПАСЕ, разговоры о необходимости снятия санкций», – сообщила политтехнолог.

«Если мы говорим об отношениях между Украиной и Россией, то надо вспомнить то же подписание контракта на транзит газа. В нынешних реалиях такие отношения неизбежны, так как наша газотранспортная система дает миллиардные поступления в бюджет. К тому же – речь о газоснабжении не именно Украины, а стран ЕС», – добавила она.

Эксперт считает, что ускорить решение военного конфликта можно было бы усилением экономических отношений с нашими западными партнерами. «Отношения геополитические очень связаны с экономическими. Но, к сожалению, у нас нет пока конкретных инвестиционных планов и серьезных проектов с Западом. Потому и сложно решается вопрос давления на Россию», – объяснила Екатерина Одарченко.

Глава Института демократии и развития «PolitA» отметила, что у РФ, в свою очередь, есть что предложить странам Европы (те же энергетические моменты). «Так что, думаю, Путин лукавит, говоря о мирных планах. Как лукавят и те, кто делает вид, будто верит в них», – сказала она.

Напомнила Одарченко и о продолжающемся огне на Донбассе, несмотря на встречу в Нормандском формате.

«Учитывая вышеизложенное, а также "фактор Крыма", в ближайшее 5 лет, думаю, сближение Украины с Россией если и произойдет, то лишь в вопросах газа, а также некоторых облегчениях транспортного сообщения. Не исключено также открытие воздушного пространства. В остальном, думаю, никакое сближение пока невозможно», – резюмировала эксперт.

Более подробно с мнением Екатерины Одарченко, а также иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Украина и Россия: Эксперты оценили возможность потепления отношений».